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Кремль прокоментував ідею зустрічі Зеленського та Путіна на саміті СНД

Новини » Політика    11.10.2019 - 15:10
Кремль прокоментував ідею зустрічі Зеленського та Путіна на саміті СНД
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Пєсков зазначив, що Путін регулярно бере участь у самітах СНД

У Кремлі прокоментував ідею зустрічі українського президента Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президента РФ, на саміті СНД. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що Путін регулярно бере участь у самітах СНД.

Зазначимо, президент Беларуи Олександр Лукашенко сьогодні заявив, що Володимир Зеленський міг би зустрітися з Володимиром Путіним на саміті Співдружності незалежних держав. Лукашенко зазначив, що це стало неможливим після виходу України зі Співдружності.

Вчора Зеленський заявив, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним. Зеленський вважає, що "всі проти" його зустрічі з Путіним.

РБК-Україна писало, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін виступає за діалог з Києвом, додавши, що саме спілкування Путіна і Зеленського є позитивним фактом.

РБК-Україна писало, що Зеленський і Путін 7 серпня провели телефонну розмову. Український президент подзвонив Путіну через загострення ситуації на Донбасі і загибель 4 військових. В ході розмови Зеленський закликав Путіна вплинути на бойовиків і припинити обстріли.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКремль
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