В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Зеленского

О перспективах личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Песков заявил, что Путин выступает за диалог с Киевом, добавив, что само общение Путина и Зеленского является положительным фактом.

"Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения...Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективах личной встречи Путина с Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Путин 7 августа провели телефонный разговор. Украинский президент позвонил Путину из-за обострения ситуации на Донбассе и гибели 4 военных. В ходе разговора Зеленский призвал Путина повлиять на боевиков и прекратить обстрелы.

Кроме того, Зеленский инициировал проведение в ближайшее время встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Российская Федерация). Отметим, на данный момент подготовка этой встречи ведется, но точной даты ее проведения пока нет.

Кроме того, РБК-Украина писало, что по мнению президента США Дональда Трампа, Зеленский и Путин могут достичь соглашения.