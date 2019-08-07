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Сутки на Донбассе: четверо военных погибли, один ранен

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 07:10
Сутки на Донбассе: четверо военных погибли, один ранен
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики девять раз нарушили перемирие

В течение минувших суток, 6 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего чеотри украинских военных погибли и еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Богдановки, Паврополя, Водяного, Лебединского. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 3 раза неподалеку Майского.

"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащие погибли и один получил ранения. От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения операции Объедененных сил на Донбассе 6 августа. 

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский после смерти четверых военных 6 августа призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе. 

Волкер отреагировал на обострение ситуации на Донбассе Зеленский просит Меркель, Путина и Макрона о встрече в нормандском формате
Новости Украины Донбассобстрел
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