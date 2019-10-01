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Кремль предупредил о последствиях отказа Украины от "формулы Штайнмайера"

Новости » Политика    01.10.2019 - 12:35
Кремль предупредил о последствиях отказа Украины от "формулы Штайнмайера"
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле ждут, что Украина прояснит позицию по "формуле Штайнмайера"

Отказ Украины от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс" урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Украина все же окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера", Песков заверил, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей".

Песков также сказал, что в Кремле ожидают, что Украина на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) прояснит свое отношение к "формуле Штайнмайера".

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - сказал он.

Напомним, в Минске (Беларусь) проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске текст "формулы Штайнмайера" не был согласован из-за "технического недоразумения". Он добавил, что текст документа, который должны были согласовать в Минске, может измениться до следующего заседания ТКГ, которое должно пройти в октябре.

Ранее в России опубликовали текст согласованной "формулы Штайнмайера". Согласно ей, закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в оккупированных районах. При этом выборы должны быть назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и законом, который регулирует местные выборы в ОРДЛО.

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