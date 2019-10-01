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Кремль попередив про наслідки відмови України від "формули Штайнмайера"

Новини » Політика    01.10.2019 - 12:35
Кремль попередив про наслідки відмови України від "формули Штайнмайера"
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі чекають, що Україна прояснить позицію по "формулі Штайнмайера"

Відмова України від "формули Штайнмайера" "істотно загальмує весь процес" врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Відповідаючи на питання про те, що буде робити Кремль, якщо Україна все ж остаточно відмовиться від прийняття "формули Штайнмайера", Пєсков запевнив, що російська сторона "продовжить пошуки шляхів вирішення цієї внутрішньоукраїнської проблеми в міру своїх можливостей".

Пєсков також сказав, що в Кремлі чекають, що Україна на засіданні тристоронньої контактної групи (ТКГ) прояснить своє ставлення до "формули Штайнмайера".

"Ми чули з Києва різні заяви щодо попереднього. Говорилося і про технічну помилку, і про нерозуміння і так далі. Тому сьогодні, звичайно, всі чекають, що настане ясність, чи трансформувалася якось попередня позиція української сторони, чи підтверджує українська сторона свій відхід від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує підтвердження своїх попередніх зобов'язань. Тому сьогодні ми саме це і очікуємо", - сказав він.

Нагадаємо, в Мінську (Білорусь) проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську текст "формули Штайнмайера" не був узгоджений через "технічне непорозуміння". Він додав, що текст документа, який повинні були узгодити в Мінську, може змінитися до наступного засідання ТКГ, яке має відбутися в жовтні.

Раніше в Росії опублікували текст узгодженої "формули Штайнмайера". Згідно неї, закон про особливий статус Донбасу набирає чинності в 20:00 в день голосування на позачергових виборах в окупованих районах. При цьому вибори повинні бути призначені і проведені у відповідності з Конституцією України та законом, що регулює місцеві вибори в ОРДЛО.

У Мінську почали засідання робочі підгрупи по Донбасу Пристайко пояснив, чому в Мінську не погодили "формулу Штайнмайєра"
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