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В "формуле Штайнмайера" нет пункта об амнистии боевиков, - Пристайко

Новости » Политика    20.09.2019 - 20:38
В "формуле Штайнмайера" нет пункта об амнистии боевиков, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По его словам, эта формула касается лишь проведения выборов в ОРДЛО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в "формуле Штайнмайера", которой предлагается урегулировать ситуацию на Донбассе, нет ни слова об амнистии боевиков "Л/ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Пристайко подчеркнул, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса (ОРДЛО). Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее "очень широко интерпретируют".

"В формуле нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (в ОРДЛО - ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал он.

Напомним, ранее Пристайко объяснил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске текст "формулы Штайнмайера" не был согласован из-за "технического недоразумения". Он добавил, что текст документа, который должны были согласовать в Минске, может измениться до следующего заседания ТКГ, которое должно пройти в октябре.

Ранее в России опубликовали текст согласованной "формулы Штайнмайера". Согласно ей, закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в оккупированных районах. При этом выборы должны быть назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и законом, который регулирует местные выборы в ОРДЛО.

Также ранее Пристайко сообщал, что выборы на оккупированном Донбассе будут проводиться на основе украинского закона о выборах.

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