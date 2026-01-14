У грудні 2025 року російські силові структури затримали щонайменше 17 представників корінних народів з Алтаю, Сахі (Якутії), Томської, Мурманської та Кемеровської областей і Красноярського краю.

Йдеться про активістів, які роками відстоювали права своїх громад і порушували тему екологічної деградації та занепаду традиційних промислів.

Раніше вони виступали на форумах ООН, попереджаючи, що їхні народи опинилися на межі зникнення.

Ці заяви різко суперечать офіційній позиції Москви про те, що Росія є "багатонаціональною державою, де збережено мови, культури і традиції понад 190 народів".

Для формування контрольованої картинки на міжнародній арені кремль перетворив Асоціацію корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ на повністю лояльну структуру. Її представники просувають тільки узгоджену з владою позицію, одночасно відкрито підтримуючи війну проти України.

При цьому 172 правозахисні організації, що входять до руху "Форум вільних держав пострадянського простору", заявляють про системні порушення прав корінних народів. У Росії цей рух оголошено "терористичним" і заборонено.

Паралельно триває і фізичне винищення малих народів через війну. Так, у Хабаровському краї під час мобілізації на кожні 10 тисяч жителів було призвано 34 етнічних росіян і 95 представників корінних народів, що свідчить про їхнє цілеспрямоване використання як "гарматного м'яса".

"Під гаслами багатонаціональності кремль фактично позбавляє корінні народи права на існування - і культурно, і фізично", - зазаначають правозахисники.