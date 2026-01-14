Влада РФ посилює репресії проти корінних народів

РФ посилила тиск на корінні народи, поєднуючи арешти активістів, інформаційний контроль і непропорційну мобілізацію на війну проти України. Це створює реальну загрозу фізичного та культурного зникнення малих народів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
У грудні 2025 року російські силові структури затримали щонайменше 17 представників корінних народів з Алтаю, Сахі (Якутії), Томської, Мурманської та Кемеровської областей і Красноярського краю.
Йдеться про активістів, які роками відстоювали права своїх громад і порушували тему екологічної деградації та занепаду традиційних промислів.
Раніше вони виступали на форумах ООН, попереджаючи, що їхні народи опинилися на межі зникнення.
Ці заяви різко суперечать офіційній позиції Москви про те, що Росія є "багатонаціональною державою, де збережено мови, культури і традиції понад 190 народів".
Для формування контрольованої картинки на міжнародній арені кремль перетворив Асоціацію корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ на повністю лояльну структуру. Її представники просувають тільки узгоджену з владою позицію, одночасно відкрито підтримуючи війну проти України.
При цьому 172 правозахисні організації, що входять до руху "Форум вільних держав пострадянського простору", заявляють про системні порушення прав корінних народів. У Росії цей рух оголошено "терористичним" і заборонено.
Паралельно триває і фізичне винищення малих народів через війну. Так, у Хабаровському краї під час мобілізації на кожні 10 тисяч жителів було призвано 34 етнічних росіян і 95 представників корінних народів, що свідчить про їхнє цілеспрямоване використання як "гарматного м'яса".
"Під гаслами багатонаціональності кремль фактично позбавляє корінні народи права на існування - і культурно, і фізично", - зазаначають правозахисники.
Нагадаємо, що російська влада різко посилює цифровий контроль над населенням, розширюючи механізми стеження та цензури в інтернеті.
З 1 січня 2026 року всі російські онлайн-сервіси зобов’язані зберігати листування користувачів протягом трьох років, що відкриває силовим структурам значно ширші можливості для тиску, переслідування та блокування небажаного контенту.
На тлі цих змін Росія вже стала світовим лідером за масштабами інтернет-обмежень. За підсумками 2025 року сумарна тривалість інтернет-блекаутів у РФ сягнула 37 166 годин, а економічні втрати, за оцінками моніторингових сервісів, становили 11,9 млрд доларів.
Паралельно влада готує новий інструмент інформаційного тиску - обов’язкову пропагандистську рекламу в соцмережах і на великих платформах. У Раді Федерації пропонують законодавчо зобов’язати блогерів і власників популярних каналів відводити не менше 5% усього рекламного контенту на матеріали про "традиційні цінності", "патріотизм" і "культуру".
Нові вимоги стосуватимуться не лише медіаплатформ, а й власників великих публічних акаунтів і спільнот, що фактично перетворює їх на елемент державної пропагандистської машини.
Раніше також стало відомо, що в окупованому Криму влада планує зробити відключення та сповільнення мобільного інтернету постійною практикою, прикриваючись міркуваннями "безпеки". Насправді ж ці заходи спрямовані на подальше посилення контролю над населенням і обмеження доступу до незалежної інформації.