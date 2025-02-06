Кремль посилює контроль над мігрантами заради ультранаціоналістів, - ISW
Влада Росії робить ставку на внутрішньополітичну стабільність і запроваджує в країні більш жорсткий, тотальний контроль над мігрантами. Таким чином Кремль намагається заспокоїти надмірно ксенофобських ультранаціоналістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Міністерство внутрішніх справ (МВС) Російської Федерації з 5 лютого запроваджує новий міграційний режим, що накладає суворі обмеження на мігрантів, які проживають на теренах країни.
Закон вимагає від мігрантів, які скоїли кримінальні злочини або не мають документів, зареєструватися в російських органах влади, регулярно надсилати до МВС свої геолокаційні фотографії й отримувати дозвіл відомства на здійснення основних видів діяльності. Під останніми маються на увазі купівля нерухомості, керування автомобілем, доступ до банківських послуг і виїзд за межі свого регіону.
Закон дозволяє МВС без судового розгляду депортувати мігрантів, що порушують ці обмеження, а також карати тих, хто надає послуги мігрантам без документів.
Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що пов'язані з мігрантами злочини, залишаються "серйозною проблемою" для російської влади та громадськості. За його словами, у 2024 році кількість судових справ проти мігрантів зросла на 18%.
В ISW переконані, що заяви Бастрикіна посилюють російські ультранаціоналістичні наративи про те, що мігранти становлять загрозу безпеці, нібито порушуючи закони, "безконтрольно" пересуваючись Росією та вчиняючи злочини.
В Інституті вважають, що новий міграційний режим МВС і риторика Бастрикіна демонструють активізацію зусиль Кремля, спрямованих на заспокоєння особливо промілітарних, ксенофобських російських ультранаціоналістів.
"Ці зусилля також спрямовані на пом'якшення потенційних ризиків для внутрішньої безпеки, пов'язаних зі зростанням антимігрантських настроїв, а не на подолання дефіциту робочої сили в Росії та економічну боротьбу, що триває, зокрема, за допомогою праці мігрантів", - йдеться у звіті ISW.
Політика Росії щодо мігрантів
Влада Росії намагається залучати мігрантів з Центральної Азії для підтримки економіки, однак проблемою є неприязнь до цих етнічних народів провоєнного ультранаціоналістичного електорату. Москва вивчає способи примирити мігрантів з етнічними росіянами.
Також Кремль обманом залучає мігрантів на війну проти України. Часто це робиться через фейкові обіцянки можливостей працевлаштування на теренах країни.
Восени минулого року президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про намір відправити на війну РФ проти України 84 тисячі жителів республіки. Людей будуть доправляти на фронт начебто на "добровільній" основі.
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