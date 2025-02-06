Кремль усиливает контроль над мигрантами ради ультранационалистов, - ISW
Власти России делают ставку на внутриполитическую стабильность и вводят в стране более жесткий, тотальный контроль над мигрантами. Таким образом Кремль пытается успокоить чрезмерно ксенофобских ультранационалистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Министерство внутренних дел (МВД) Российской Федерации с 5 февраля вводит новый миграционный режим, который накладывает строгие ограничения на проживающих в стране мигрантов.
Закон требует от мигрантов, совершивших уголовные преступления или не имеющих документов, зарегистрироваться в российских органах власти, регулярно отправлять в МВД свои геолокационные фотографии и получать разрешение ведомства на осуществление основных видов деятельности. Под ними подразумеваются покупка недвижимости, управление автомобилем, доступ к банковским услугам и выезд за пределы своего региона.
Закон позволяет МВД без судебного разбирательства депортировать мигрантов, нарушающих эти ограничения, а также наказывать тех, кто оказывает услуги мигрантам без документов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что связанные с мигрантами преступления, остаются "серьезной проблемой" для российских властей и общественности. По его словам, в 2024 году количество судебных дел против мигрантов выросло на 18%.
В ISW убеждены, что заявления Бастрыкина усиливают российские ультранационалистические нарративы о том, что мигранты представляют угрозу безопасности, якобы нарушая законы, "бесконтрольно" передвигаясь по России и совершая преступления.
В Институте считают, что новый миграционный режим МВД и риторика Бастрыкина демонстрируют активизацию усилий Кремля, направленных на успокоение особо промилитарных, ксенофобских российских ультранационалистов.
"Эти усилия также направлены на смягчение потенциальных рисков для внутренней безопасности, связанных с ростом антимигрантских настроений, а не на преодоление дефицита рабочей силы в России и продолжающуюся экономическую борьбу, в частности, с помощью труда мигрантов", - говорится в отчете ISW.
Политика России в отношении мигрантов
Власти России пытаются привлекать мигрантов из Центральной Азии для поддержания экономики, но проблемой является неприязнь к этим этническим народам провоенного ультранационалистического электората. Москва изучает способы примирить мигрантов с этническими россиянами.
Также Кремль обманом привлекает мигрантов на войну против Украины. Часто это делается через фейковые обещания возможностей трудоустройства на территории страны.
Осенью прошлого года президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении отправить на войну РФ против Украины 84 тысячи жителей республики. Людей будут доставлять на фронт якобы на "добровольной" основе.
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