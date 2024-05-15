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РФ обманом заманює росіян та мігрантів на війну в Україні, - ISW

Середа 15 травня 2024 05:43
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РФ обманом заманює росіян та мігрантів на війну в Україні, - ISW Ілюстративне фото: Росія мобілізує обманом громадян на війу в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація заманює мігрантів, а також своїх громадян на фронт воювати проти України обіцяючи фальшиві можливості працевлаштування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Зокрема, російське міноборони примушує російських громадян і мігрантів до російської військової служби через фальшиві можливості працевлаштування. Їм обіцяють фальшиві контракти з обіцянкою одноразової виплати 405 тисяч рублів (близько 4400 доларів).

Міноборони Росії негайно відправляє осіб, завербованих за фальшивими контрактами, воювати в Україну. Такі схеми фальшивих можливостей працевлаштування спрямовані на громадян Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Індії та Конго.

Найманці в армії РФ

Раніше повідомлялось, що близько 2000 непальських чоловіків були завербовані Росією для участі у війні проти України. Однак більшість з них намагалися повернутись додому через погані умови у російській армії.

Окрім того ЗМІ заявляли, що Росія завербувала найманців з Куби.

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