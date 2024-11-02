Кадиров хоче відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців, - ЦНС

Глава Чечні Рамзан Кадиров збирається відправити на російсько-українську війну 84 тисячі мешканців підконтрольної йому республіки. При цьому чеченців він планує кидати на фронт не в рамках мобілізації, а начебто на "добровільній" основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).