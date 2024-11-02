Кадиров хоче відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців, - ЦНС
Глава Чечні Рамзан Кадиров збирається відправити на російсько-українську війну 84 тисячі мешканців підконтрольної йому республіки. При цьому чеченців він планує кидати на фронт не в рамках мобілізації, а начебто на "добровільній" основі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що згідно з твердженнями Кадирова, Чечня "виконала всі завдання поставлені Кремлем, щоб уникнути мобілізації".
"Тобто цю кількість терористів вдалося залучити "добровільно", і що люди повинні бути йому вдячні за це", - звертають увагу у Центрі..
Також в публікації ЦНС зауважується, що російське політичне керівництво не може впоратися з ситуацією, позаяк розв'язана Москвою війна РФ проти України затягується - "і "гарматного м'яса" бракує".
"Тому маріонетковий режим буде ще активніше намагатися використати будь-яку можливість, щоб відправити чеченців та представників інших національних меншин РФ на фронт, служачи шизофренічним ідеям Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) та його оточення", - розповіли у Центрі.
Нагадаємо, раніше у жовтні стало відомо, що Кадиров запропонував відправляти на війну РФ проти України порушників ПДР у Чечні. Так, він доручив депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову "взяти це питання під контроль".
Додамо, за словами Кадирова, у Чечні формують новий полк чисельністю 2500 осіб, і відправлення на фронт правопорушників "буде доречним".
До слова, днями у Чечні дрон атакував університет спецназу РФ. Це сталося 29 жовтня вранці, і після "прильоту" безпілотника у будівлі була пожежа.
Пізніше були оприлюднені фото із супутника, які підтвердили атаку на університет спецназу Кадирова.
Детальніше про те, як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні РФ проти України, - читайте в нашому окремому матеріалі.
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