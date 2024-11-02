Кремль вважає проблеми з мігрантами загрозою для державності РФ, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Під час своєї промови 31 жовтня, патріарх РПЦ Кирило назвав "проблеми з мігрантами" та етнорелігійну напруженість ключовими внутрішніми загрозами для російської держави. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна вирішити свої міграційні проблеми.

В Інституті нагадали, що 8 жовтня Медведєв запропонував Росії запровадити "цифрові профілі мігрантів". Вони мають дозволити російській владі зупиняти іноземців у будь-який час та ідентифікувати їх за допомогою електронних імміграційних або проїзних документів.

Таким чином, зазначається у звіті, Путін намагається встановити баланс між задоволенням потреб свого провоєнного ультранаціоналістичного електорату, який підтримує крайні антимігрантські настрої, та його практичною потребою використовувати працю мігрантів як в економічному, так і у військовому плані.