Кремль вважає проблеми з мігрантами загрозою для державності РФ, - ISW
Влада Російської Федерації продовжує вважати критично важливим питанням конфлікт між етнічними росіянами та групами національних меншин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Під час своєї промови 31 жовтня, патріарх РПЦ Кирило назвав "проблеми з мігрантами" та етнорелігійну напруженість ключовими внутрішніми загрозами для російської держави. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна вирішити свої міграційні проблеми.
В Інституті нагадали, що 8 жовтня Медведєв запропонував Росії запровадити "цифрові профілі мігрантів". Вони мають дозволити російській владі зупиняти іноземців у будь-який час та ідентифікувати їх за допомогою електронних імміграційних або проїзних документів.
Таким чином, зазначається у звіті, Путін намагається встановити баланс між задоволенням потреб свого провоєнного ультранаціоналістичного електорату, який підтримує крайні антимігрантські настрої, та його практичною потребою використовувати працю мігрантів як в економічному, так і у військовому плані.
Нагадаємо, очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про намір відправити на війну РФ проти України 84 тисячі жителів республіки. Чеченців він планує направляти на фронт начебто на "добровільній" основі.
Раніше ISW повідомляв про те, що влада Росії використовує лідерів іммігрантських та етнічних організацій для формування добровольчих підрозділів, які відправлять на війну проти України.
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