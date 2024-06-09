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Кремль погрозами змушує африканців їхати на війну проти України, - Bloomberg

Фото: Росія змушує африканців їхати на війну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація погрожує мігрантам та іноземним студентам депортацією, якщо вони не погодяться їхати на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Більше того, 

Росія вербує іноземців для війни в Україні

Нагадаємо, що африканці не перші іноземці, яких Кремль використовує для проведення військових дій в Україні.

Раніше ми писали, що росіяни намагались вербувати сербів та українців, що проживають на окупованих територіях.

До того в Центрі національного спротиву повідомляли, що Росія завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для війни в Україні. До того ж згодом стало відомо, що загарбники звозять на окуповану територію найманців з Куби та Непалу.

Однак Кремль десь прорахувався і найманці з Непалу почали масово дезертирувати з російської армії.

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Російська ФедераціяАфрикаВійна Росії проти України