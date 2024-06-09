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Кремль угрозами заставляет африканцев ехать на войну против Украины, - Bloomberg

Фото: Россия заставляет африканцев ехать на войну (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация пригрозила мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся ехать на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Россия вербует иностранцев для войны в Украине

Напомним, что африканцы не первые иностранцы, которые Кремль использует для проведения военных действий в Украине.

Ранее мы писали, что россияне пытались вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

До этого в Центре национального сопротивления сообщалось, что Россия завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии для войны в Украине. К тому же, впоследствии стало известно, что захватчики свозят на оккупированную территорию наемников из Кубы и Непала.

Однако Кремль где-то просчитался и наемники из Непала начали массово дезертировать из русской армии.

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