Кремль о подготовке встречи Зеленского и Путина: подвижек пока нет

Подвижек в подготовке встречи президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Нет, пока нет", - заявил Козак.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется в ближайшее время узнать сроки и повестку дня встречи с президентом России. По его словам, россияне затягивают проведение встречи.

Кроме того, Зеленский заявил, что сожалеет, что не смог встретиться с президентом США Джо Байденом до саммита американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Добавим, что в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. Однако позже стало известно, что переговоры президентов Украины и России хотят провести в нейтральной стране.

Отметим, 9 июня Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским. Российский лидер также рассказал, что Украина предлагала обсудить во время встречи с Зеленским.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".