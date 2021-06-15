UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кремль о подготовке встречи Зеленского и Путина: подвижек пока нет

Автор: РБК-Украина

Подвижек в подготовке встречи президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Нет, пока нет", - заявил Козак.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется в ближайшее время узнать сроки и повестку дня встречи с президентом России. По его словам, россияне затягивают проведение встречи.

Кроме того, Зеленский заявил, что сожалеет, что не смог встретиться с президентом США Джо Байденом до саммита американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Добавим, что в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. Однако позже стало известно, что переговоры президентов Украины и России хотят провести в нейтральной стране.

Отметим, 9 июня Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским. Российский лидер также рассказал, что Украина предлагала обсудить во время встречи с Зеленским.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путин