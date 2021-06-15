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Кремль про підготовку зустрічі Зеленського і Путіна: зрушень поки немає

Автор: РБК-Україна

Зрушень у підготовці зустрічі Президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського і Володимира Путіна поки немає. Про це заявив заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Про це повідомляє "Московський комсомолець".

"Ні, поки ні", - заявив Козак.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що сподівається найближчим часом дізнатися терміни і порядок денний зустрічі з президентом Росії. За його словами, росіяни затягують проведення зустрічі.

Крім того, Зеленський заявив, що шкодує, що не зміг зустрітися з президентом США Джо Байденом до саміту американського лідера з російським президентом Володимиром Путіним.

Додамо, що наприкінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в тому числі безпосередньо в зоні конфлікту. Однак пізніше стало відомо, що переговори Президентів України і Росії хочуть провести в нейтральній країні.

Зазначимо, 9 червня Путін заявив, що йому завжди є про що поговорити з Володимиром Зеленським. Російський лідер також розповів, що Україна пропонувала обговорити під час зустрічі із Зеленським.

Більше про плани української сторони провести переговори з РФ у матеріалі "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

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