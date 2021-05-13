С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

Команды Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжают обсуждать возможность двусторонней встречи президентов. Зачем на Банковой решили выйти с такой инициативой и чем это может обернуться – в материале РБК-Украина.

На пике напряжения, вызванного концентрацией российских войск у украинских границ, президент Владимир Зеленский обратился к главе РФ с неожиданным предложением. "Я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – заявил Зеленский в видеообращении 20 апреля.

Это случилось прямо накануне обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Тогда активно обсуждались сценарии, при которых Кремль может пойти на дальнейшую эскалацию конфликта, например, объявив о "признании независимости" так называемых "ЛНДР" или даже об их "включении" в состав РФ. В итоге этого так и не случилось, но и предложение Зеленского без внимания в Кремле не оставили.

После этого между Киевом и Москвой начался своего года дипломатический пинг-понг, касающийся возможного места и тематики встречи.

Так, как заявил Путин 22 апреля, обсуждать "проблему Донбасса" Киев должен с главарями псевдореспублик. А вот украино-российские отношения он с Зеленским обсудить готов – но не на Донбассе, а в Москве.

Возможность переговоров в российской столице украинская власть ожидаемо отбросила. Как и идею о прямых переговорах с Донецком и Луганском. "Я не собираюсь разговаривать с террористами, на моем месте это просто невозможно", – заявил Зеленский в интервью Financial Times. Тогда же украинский президент подчеркнул, что место проведения двусторонних переговоров с Путиным не столь важно, как их содержание.

Вскоре, отвечая на вопрос итальянской газеты La Repubblica, одним из мест встречи с Путиным Зеленский назвал Ватикан. Позже и Святой Престол, и официальная Москва заявили, что по официальным каналам к ним такое предложение не поступало. Параллельно в СМИ появились слухи о том, что в качестве возможных вариантов рассматриваются также Вена и Иерусалим.

В сухом остатке до сих пор нет определенности ни насчет места, ни насчет тематики встречи. Российская сторона устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в очередной раз заявила, что "говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно (на двусторонней встрече, – ред.)". Заниматься организацией переговоров поручено главе ОП Андрею Ермаку и замглавы администрации президента РФ Дмитрию Козаку.

Как сказал Ермак в комментарии РБК-Украина, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. "Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", – отметил глава ОП.

На нейтральной территории

За два года президентской каденции Владимир Зеленский с Владимиром Путиным виделся лишь однажды – на саммите "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. В итоговом коммюнике саммита говорилось о возможности лидеров Украины, Германии, Франции и РФ снова встретиться уже спустя четыре месяца, что и тогда выглядело крайне оптимистическим сроком.

Напротив, решения парижского саммита в массе своей не выполнены до сих пор, а переговорный процесс в целом ощутимо забуксовал. Главное достижение – режим прекращения огня, с большими усилиями введенный в июле прошлого года – де-факто уже давно сорван. В марте этого года Зеленский неожиданно заявил, что готов оживить процесс переговоров, если потребуется – то в формате персональных встреч с каждым из трех других лидеров "нормандского формата".

"Я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно", — сказал глава государства. Тогда в Кремле такую возможность не отбросили, хотя дальнейшего развития эта история не получила. Вплоть уже до апрельской инициативы Зеленского о встрече с Путиным "в любой точке украинского Донбасса".

Президент Украины Владимир Зеленский на фронте (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Как рассказал одному из украинских телеканалов глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, идея о встрече на Донбассе появилась в контексте минских переговоров и обсуждения "кластерных планов". Тогда, по словам Кравчука, россияне предложили провести встречу на линии разграничения, чтобы лучше понимать ситуацию, а Зеленский потом воспользовался этим и пригласил на Донбасс Путина. От Кравчука прозвучали и новые идеи насчет места двусторонних переговоров с российским президентом – например, в Швейцарии или Финляндии.

По словам Андрея Ермака, анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита – базовая задача потенциальной встречи Зеленского с Путиным. "Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", – сказал изданию глава ОП.

Как полагает экс-министр иностранных дел Константин Грищенко, если украинская власть постоянно подчеркивает безальтернативность политико-дипломатического пути, то нужно разговаривать с теми, кто на этом пути стоит – а именно с россиянами. И в этом будет больше смысла, чем в призывах как-то модифицировать "нормандский формат", например, за счет привлечения туда США или Великобритании – поскольку РФ на это никогда не согласится.

"Зеленский, наверное, исходит из того, что если удастся договориться о каких-то подвижках, то это будет для него выигрыш. Если же ничего не получится, то он сможет говорить, что он сделал все, что мог", – сказал РБК-Украина Грищенко. При этом проводить встречу ради встречи, по словам дипломата, без надежды на позитивный исход, все же едва ли стоит – и тут многое будет зависеть от качества ее подготовки.

Представитель Украины в ТКГ Александр Мережко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам члена украинской делегации в ТКГ Александра Мережко, двусторонняя дипломатия абсолютно не мешает и многосторонним переговорам, в случае Донбасса – в "нормандском формате".

"Если мы отказываемся даже от теоретической возможности двусторонней встречи, мы тем самым показываем свою слабость. По моему субъективному мнению, (на встрече с Путиным, – ред.) надо поднимать все болезненные вопросы, а волнуют нас прежде всего Крым и Донбасс, и РФ не удастся избежать обсуждения этих тем", – сказал изданию Мережко.

По его словам, на минских переговорах есть масса тем для обсуждения, в том числе "кластерные планы" и прочие "дорожные карты" урегулирования. И для разблокирования работы в ТКГ нужна только лишь политическая воля российской стороны.

Сложные разговоры

Но в любом случае, потенциальная "двусторонка" в формате Путин-Зеленский несет в себе ряд объективных рисков. И речь не только о том, что хозяин Кремля объективно обладает большим опытом переговоров подобного рода, чем его украинский коллега.

Большую роль играет сам факт такой встречи на высшем уровне, без участия Франции и Германии. По крайней мере, некоторые силы в Париже и Берлине наверняка вздохнут с облегчением, увидев, что Киев и Москва наконец-то начали между собой о чем-то напрямую договариваться. И активное участие двух других членов "нормандской четверки" в процессах по Донбассу, возможно, уже не столь и необходимо (по крайней мере, попытки так трактовать ситуацию точно будут).

На это накладывается и внутриполитический фактор сентябрьских парламентских выборов в Германии. Ангела Меркель, которая принимала участие в переговорах по Донбассу фактически с самого начала тамошних событий, со своего поста точно уйдет. Кто может прийти ей на смену, пока неизвестно.

Канцлер Германии Ангела Меркель (фото: Filip Singer - Pool/Getty Images)

Нельзя даже исключать вариант, при котором в правящую коалицию попадет откровенно пророссийская партия Die Linke. Хотя сейчас в мировых СМИ чаще обсуждается кандидатура лидера Партии зеленых Анналены Бербок в качестве следующего возможного канцлера. Она хоть и занимает очень критичную позицию в отношении РФ (в частности, по вопросу "Северного потока-2"), но при этом, например, скептична и в отношении скорого членства Украины в НАТО.

По мнению аналитика Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Марии Золкиной, в такой ситуации Украине обязательно надо иметь за спиной поддержку своих европейских партнеров, на любых переговорах. И эффект для Украины от потенциального саммита в "нормандском формате" и от "двусторонки" с Путиным будет принципиально различным, подчеркивает Золкина.

"Если Украина и далее не уступает в вопросах "особого статуса", приоритета безопасности и т.д., ей выгодно еще раз закрепить эти позиции на наивысшем уровне. И Украина с уровня ТКГ и политсоветников вынесла бы вопрос о пересмотре некоторых пунктов Минска на уровень "нормандского" саммита, и украинскую сторону тогда устроил бы сам факт самого саммита", – сказала РБК-Украина Золкина.

В случае двусторонних же переговоров с Путиным ситуация будет другой, потому что тогда речь может идти уже об определенных договоренностях между Киевом и Москвой, которые, очевидно, будут достигнуты накануне саммита.

"Сейчас основные адресаты действий РФ – это США, НАТО, ЕС, G7 и т.д. Если Украина поедет на прямую встречу, то тогда все рассыпется. У нас не будет однозначной поддержки всех кто нам нужен, если разговор с Путиным пойдет по невыгодному сценарию", – резюмировала эксперт.

О том, что приоритетом для Украины являются все-таки переговоры в "нормандском формате", ранее заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба. "Но если Путин избегает этого формата, то мой президент (Зеленский, – ред.) готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", – сказал Кулеба в интервью BBC.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (фото: president.gov.ua)

Как уточнил РБК-Украина Андрей Ермак, Киев не стремится отменить или заменить двусторонними переговорами в формате Зеленский-Путин какой-то из уже существующих форматов, при этом на Банковой "стремятся использовать любые дипломатические возможности", которые могут привести к прогрессу в решении конфликта на Донбассе. А ключевые вопросы, отметил Ермак, нельзя решить без участия российской стороны в переговорах.

"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива – абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров – Украины и России", – сказал Ермак.

Как отметил изданию Константин Грищенко, присутствие или отсутствие лидеров Франции и Германии на переговорах ничего не гарантирует. По мнению экс-министра, во время заключения тех же минских соглашений (речь о т.н. "Комплексе мер" от февраля 2015-го) "Путину удалось навязать свою повестку дня", несмотря на участие Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.

Впрочем, уменьшение роли "нормандского формата", с параллельной попыткой перенести центр принятия решений в ТКГ, выглядели вполне очевидной задачей Кремля уже на протяжении почти полутора лет, вскоре после Парижского саммита-2019.

Как публично признают даже в украинском МИД, из трех уровней "Нормандии" – консультаций на уровне глав государств, министров иностранных дел и политических советников – сейчас фактически "жив" лишь последний. И то в прошлом году Россия порывалась прекратить и такие контакты. Продуктивных контактов на уровне ТКГ де-факто также нет уже как минимум несколько месяцев.

Таким образом, попытки страны-агрессора свести все к двустороннему диалогу Киева и Москвы объективно несут в себе риски. Особенно если украинская сторона, как отметила изданию Мария Золкина, на самом деле рассчитывает, что россияне не согласятся на встречу, а нынешние заявления и призывы ни к чему не приведут.

Ведь даже если Москва по каким-то причинам не откликнется на призыв Зеленского сейчас, то она сможет актуализировать этот вопрос позже, когда посчитает, что для этого наступил выгодный момент.

А этот момент потенциально может наступить уже в обозримой перспективе, после обсуждаемой сейчас встречи Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Среди прочих вопросов там точно будет подниматься и тема войны на Донбассе.

С другой стороны, после подписания подозрения депутату от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку желание Кремля идти на разговор с Зеленским вполне может уменьшиться.