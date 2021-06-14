Зеленский надеется получить вскоре сроки встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский надеется в ближайшее время узнать сроки и повестку дня встречи с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что россияне затягивают проведение встречи.

Об этом Владимир Зеленский сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, расшифровку которого обнародовал Офис президента Украины .

"Президент Украины надеется на встречу с Президентом РФ для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает ее проведения без понятных причин", - говорится в сообщении ОП.

Зеленский все же надеется в ближайшее время узнать о сроках и повестке дня встречи.

"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду (повестку дня - ред.) и сроки", - сказал Зеленский.