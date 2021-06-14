Зеленский сожалеет, что не встретился с Байденом до его встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Путин сожалеет, что не смог встретиться с президентом США Джо Байденом до саммита американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Саммит Байдена-Путина должен пройти в Женеве уже в эту среду.

"Президент Украины Зеленский говорит, что сожалеет, что не встретился с Байденом до саммита с Путиным", - говорится в сообщении агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины. Зеленский считает, что США могли бы оказать и экономическую поддержку Украине.

Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что сегодня на саммите НАТО не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов. Альянс исходит из того, что Украине и Грузии нужно сосредоточиться на реформах и тогда вопрос присоединения решится сам собой. А пока среди стран-участниц нет единой позиции по поводу предоставления Украине ПДЧ.