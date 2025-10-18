ua en ru
У ЗМІ розповіли, як Путін може дістатися Будапешта для зустрічі з Трампом

Росія, Субота 18 жовтня 2025 08:15
UA EN RU
У ЗМІ розповіли, як Путін може дістатися Будапешта для зустрічі з Трампом Ілюстративне фото: літак президента РФ Іл-96-300 (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті буде змушений облетіти більшість країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Air Live.

Зазначається, що через санкції ЄС та заборону на використання повітряного простору для російських літаків після вторгнення РФ в Україну, урядові борти Росії, включно з президентським Іл-96, не можуть пролітати над більшістю європейських країн.

Таким чином, маршрут Путіна в Угорщину повинен оминати майже всі держави-члени ЄС, навіть попри те, що сама Угорщина належить до цього блоку.

Обхідний маршрут може сягати близько 5000 км і збільшити час польоту приблизно на три години порівняно з прямим маршрутом у 1500 км.

"Хоча президентський Іл-96 здатен долати великі відстані, подовжений маршрут потребуватиме ретельної координації з авіадиспетчерами Туреччини й Сербії, а також передбачення резервних варіантів у разі погодних чи дипломатичних ускладнень", - зазначає видання.

Експерти з безпеки зауважують, що навіть обхідний переліт над Чорним морем матиме операційні ризики, з огляду на військову активність у цьому регіоні.

У виданні зазначили, що наразі офіційний план польоту не оприлюднений, однак найімовірнішим маршрутом вважається коридор через повітряний простір Туреччини та Сербії.

У ЗМІ розповіли, як Путін може дістатися Будапешта для зустрічі з ТрампомМапа: інтернет-видання Airlive (airlive.net)

Саміт Трампа і Путіна в Будапешті

У четвер, 16 жовтня, Трамп провів двогодинну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із очільником Кремля, що відбудеться впродовж наступних двох тижнів у Будапешті. Лідери обговорять шляхи завершення війни в Україні.

Трамп обрав Угорщину через повагу до прем’єр-міністра Віктора Орбана та стабільність країни.

Орбан заявив про готовність Угорщини до саміту.

Додамо, що зустріч Трампа і Путіна буде двосторонньою - президент Зеленський буде на зв'язку в статусі посередника.

