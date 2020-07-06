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Кремль о нормандской встрече: никто никакие ультиматумы не ставил

Новости » Политика     06.07.2020 - 14:44
Кремль о нормандской встрече: никто никакие ультиматумы не ставил
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Хотя, в РФ заявили, что Украина якобы должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства

В Кремле заявили, что подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны. РФ якобы не ставила никаких ультиматумов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание "РИА Новости".

Однако, по его словам, Украина якобы должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, посол Франции заявил, что предпосылкой нормандского саммита является обязательное выполнение парижских договоренностей в полном объеме.

Отметим, Украина, Франция и Германия договорились приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств нормандского формата.

Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КремльНормандский формат
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