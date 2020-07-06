Кремль про нормандську зустріч: ніхто ніякі ультиматуми не ставив

Хоча, в РФ заявили, що Україна нібито повинна була давно виконати раніше взяті на себе зобов'язання
У Кремлі заявили, що зрушень на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні не вдалося досягти не з вини російської сторони. РФ нібито не ставила ніяких ультиматумів.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає видання "РИА Новости".
Однак, за його словами, Україна нібито повинна була давно виконати раніше взяті на себе зобов'язання з врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, посол Франції заявив, що передумовою нормандського саміту є обов'язкове виконання паризьких домовленостей в повному обсязі.
Зазначимо, Україна, Франція і Німеччина домовилися докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав нормандського формату.
Раніше німецьке видання Spiegel писало, що Москва на зустрічі політичних радників вимагатиме від України до 6 липня представити законопроект про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.
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Автор: Анастасия Рокитна