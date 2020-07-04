РФ взяла паузу для ответа на позицию Украины, Франции и Германии в Берлине

Фото: лидеры стран "нормандской четверки" (коллаж РБК-Украина)

Переговоры продолжались 11 часов

Украина, Франция и Германия договорились приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. В то же время Россия взяла паузу для ответа на позицию вышеуказанных стран.

К таким результатам страны пришли по итогам переговоров политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата в Берлине, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств-участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий. В свою очередь российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что переговоры продолжались 11 часов.

Участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "Нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в Нормандском формате в Берлине.

Как писало РБК-Украина, российская сторона заявила, что говорить о прорыве на переговорах по Донбассу вряд ли возможно.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

Как ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.

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Автор: Максим Зайченко