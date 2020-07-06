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Посол Франции назвал предпосылку для нормандской встречи

Новости » Политика     06.07.2020 - 08:54
Посол Франции назвал предпосылку для нормандской встречи
Фото: лидеры "нормандской четверки" (kremlin.ru)

Саммит в Берлине может состояться в течение ближайших недель или месяцев

Предпосылкой нормандского саммита является обязательное выполнение парижских договоренностей в полном объеме. Саммит ради саммита - это пустая трата времени.

Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина.

Посол считает, что саммит может состояться в течение ближайших недель или месяцев.

"Мы хотим оставаться оптимистами", - сказал он.

По его словам, дипломатия должна быть реалистичной и никаких других возможностей, кроме минского и нормандского формата, он на данный момент не видит.

Напомним, Украина, Франция и Германия договорились приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита лидеров государств нормандского формата, а РФ взяла паузу.

Ранее у Владимира Путина назвали условие для проведения саммита "нормандской четверки".

Напомним, немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Нормандский формат
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