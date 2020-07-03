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Россия требует до 6 июля представить проект о статусе Донбасса, - Spiegel

Новости » Политика     03.07.2020 - 13:15
Россия требует до 6 июля представить проект о статусе Донбасса, - Spiegel
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)

Москва настаивает на закрепления особого статуса в Конституции Украины

Российская Федерация требует от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса. Москва ждет, что документ будет обсуждаться в контактной группе.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, в распоряжении которого есть неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников нормандского формата.

Сообщается, что Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Российская сторона требует, чтобы Киев представил проект изменений в Конституцию 6 июля на Минской контактной группе. Ожидается, что это закрепит особое положение этих районов в государственном устройстве Украины.

Кроме того, согласно документу, Россия требует, чтобы Киев активизировал усилия по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" по предоставлению особого статуса сразу после того, как ОБСЕ признает местные выборы на Донбассе свободными и справедливыми.

Также Москва настаивает на том, чтобы украинская сторона к 6 июля представила список людей, которых хочет получить в рамках обмена пленными.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине 3-4 июля пройдет встреча советников нормандского формата; российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл в немецкую столицу.

До этого стало известно, что Офис президента Украины подготовил поправки к действующему закону об особом статусе Донбасса; в частности, в закон планируют внести "формулу Штайнмайера".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Российская ФедерацияДонбассособый статус
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