Кремль намагається вбити Буданова навіть під час мирних переговорів з Росією

Буданов дав перше інтерв'ю британським ЗМІ після призначення на нову посаду. На зустріч він прийшов зі зброєю в кобурі.

Попри посилені заходи безпеки в Офісі президента, загроза його життю нікуди не зникла. За словами генерала, на нього вже скоїли щонайменше десять замахів.

"Я не повинен нікому довіряти, я повинен досягти результату", - сказав він.

Те, що Кремль продовжує полювати на нього навіть під час переговорів, Буданов назвав "абсолютно нормальним".

Більшість спроб замаху не розголошувалися. Але деякі стали відомі.