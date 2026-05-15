Кремль намагається вбити Буданова навіть під час мирних переговорів з Росією

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Кремль продовжує спроби його вбити - навіть зараз, коли він веде мирні переговори з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Буданов дав перше інтерв'ю британським ЗМІ після призначення на нову посаду. На зустріч він прийшов зі зброєю в кобурі.
Попри посилені заходи безпеки в Офісі президента, загроза його життю нікуди не зникла. За словами генерала, на нього вже скоїли щонайменше десять замахів.
"Я не повинен нікому довіряти, я повинен досягти результату", - сказав він.
Те, що Кремль продовжує полювати на нього навіть під час переговорів, Буданов назвав "абсолютно нормальним".
Більшість спроб замаху не розголошувалися. Але деякі стали відомі.
