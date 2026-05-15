Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Кремль пытается убить Буданова даже во время мирных переговоров с Россией

15:00 15.05.2026 Пт
2 мин
Буданов рассказал, почему Кремль хочет его убить
aimg Елена Чупровская
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль продолжает попытки его убить - даже сейчас, когда он ведет мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Читайте также: Шойгу выдвинул условия для наступления мира в Украине


Буданов дал первое интервью британским СМИ после назначения на новую должность. На встречу он пришел с оружием в кобуре.

Несмотря на усиленные меры безопасности в Офисе президента, угроза его жизни никуда не исчезла. По словам генерала, на него уже совершили по меньшей мере десять покушений.

"Я не должен никому доверять, я должен достичь результата", - сказал он.

То, что Кремль продолжает охотиться на него даже во время переговоров, Буданов назвал "абсолютно нормальным".

Большинство попыток покушения не разглашались. Но некоторые стали известны.

  • 2019 год. Бомба под автомобилем Буданова сработала преждевременно - оторвала руку агенту, который ее закладывал. Буданов, по данным СМИ, преследовал второго нападавшего с оружием, но тот сумел убежать.
  • 2023 год. Жена генерала Марианна Буданова и несколько офицеров разведки были отравлены тяжелыми металлами. Киев считает это российской операцией против ближайшего окружения Буданова.
  • 2024 год. СБУ раскрыла план атаки на конвой генерала баллистическими ракетами. В заговоре были задействованы двое полковников Службы государственной охраны, которые тайно работали на Москву. Третий участник должен был уничтожить выживших с помощью FPV-дрона. Всех троих задержали.

Напомним, ранее Буданов пообещал бороться с "эксцессами" в мобилизации и изменить подход к работе Офиса президента.

Как сообщало РБК-Украина, руководитель Офиса президента также назвал переговорный процесс единственным реальным путем к завершению войны.

