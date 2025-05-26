Кремль має у резерві близько 500 балістичних ракет, готових до запуску, - The Economist

Як пише видання, попри те, що Україна все ще має шанси боротися з безпілотниками та крилатими ракетами - перспективи боротьби з балістичними обстрілами похмуріші.

"Лише кілька країн мають системи, здатні протистояти такій швидкій та руйнівній зброї. У західному світі американська система Patriot має фактичну монополію на бізнес балістичної протиповітряної оборони. Зараз Україна має щонайменше вісім батарей Patriot, хоча в будь-який момент часу деякі з них пошкоджені та перебувають на ремонт", - пише The Economist

За даними ЗМІ, наразі проблема у тому, що Україна з пріоритету адміністрації попереднього президента США Джо Байдена перетворилася лише на одного з багатьох потенційних замовників, які конкурують за обмежене виробництво компанії Lockheed Martin. Хоча ця компанія і збільшує виробництво ракети PAC-3 для Patriot до 650 штук на рік. Але це приблизно на 100 ракет менше, ніж прогнозоване виробництво балістичних ракет у Росії.

Як пише The Economist джерело в уряді України вважає, що Кремль має у своєму розпорядженні запас у 500 ракет. Для перехоплення однієї російської балістичної ракети зазвичай потрібно дві ракети-перехоплювача PAC-3.

До того, ЗМІ пише, наразі основний виклик, з яким стикаються українська ППО - це величезна кількість російських безпілотників. Адже ще минулого року Кремль випускав близько 300 "Шахедів" на місяць, то зараз ця ж кількість випускається менш ніж за три дні.

При цьому, українська розвідка заявляє про наявність документів, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. Це означає, що "атакуючі рої дронів" в 1000 одиниць можуть стати реальністю.