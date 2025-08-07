Кремль хоче зірвати зусилля США щодо участі Путіна у переговорах про мир в Україні, - ISW

Експерти звернули увагу, що деякі російські коментатори намагаються спровокувати розкол всередині адміністрації президента США Дональда Трампа.

Мета - спроба уникнути санкцій США напередодні оголошеного лідером Білого дому "дедлайну" 8 серпня щодо домовленостей про мир в Україні.

За їхніми словами, російські державні ЗМІ та прокремлівські видання поширили коментарі депутатів Державної думи РФ, які позиціонували Стіва Віткоффа як раціонального учасника переговорів між США і Росією, а Трампа - як ірраціонального.

Що заявили російські спікери

Так, депутат Держдуми Григорій Карасін 4 серпня заявив, що сподівається на "конкретні, а не емоційні, як останні заяви Трампа", результати зустрічі Віткоффа з Путіним. Російські ЗМІ посилили цей коментар парламентарія у своїх репортажах про зустріч Віткоффа і Трампа 6 серпня.

Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Чепа 6 серпня заявив, що Трамп відправив Віткоффа "згладити напругу" після нещодавно висунутих американським лідером "ультиматумів" про те, що Росія має припинити війну або зіткнутися з санкціями США. Зокрема, Чепа зазначив, що це згладжування може негативно вплинути на імідж адміністрації Трампа.

Російський військовий блогер Олександр "Саша" Коц, який також є членом Ради з прав людини при Кремлі, звинуватив президента США в тому, що той щодня "висуває" ультиматуми, і припустив, що Віткофф принесе Трампу пропозицію, яку той "сприйме як невелику перемогу".

Розкол та зрив переговорів

В Інституті вивчення війни переконані, що Кремль часто намагається спровокувати розкол між Україною та її союзниками, а також між США та Європою, в рамках більш глобальних зусиль, спрямованих на ослаблення підтримки України.

На думку експертів, Кремль застосовує подібні інформаційні тактики проти адміністрації Трампа, щоб підірвати поточні зусилля Вашингтона змусити Володимира Путіна взяти участь у важливих переговорах для припинення війни.

"Кремль також, імовірно, прагне змусити США піти на односторонні поступки щодо війни. Зокрема, сприяти укладанню американо-російських економічних угод в інтересах Росії без заявлених Трампом попередніх умов щодо припинення вогню та переговорів про тривалий мир", - переконані в ISW.