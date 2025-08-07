Зустріч Трампа і Путіна може відбутися не наступного тижня, місце не визначено, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. Однак у такий термін зустріч буде складно реалізувати.
Зокрема, один із чиновників Білого дому сказав CNN, що хоч Трамп і заявив про намір зустрітися наступного тижня, але є одна проблема.
"Провести зустріч у такі строки, найімовірніше, буде складно з огляду на обсяг переговорів, які необхідно буде провести, а також логістичні перешкоди", - пише видання з посиланням на джерело.
Крім того, джерело NBC теж заявило, що зустріч може відбутися в озвучений час, але підкреслило, що терміни можуть змінитися.
Представник Білого дому додав, що місце проведення можливої зустрічі ще не визначено і розглядають кілька варіантів.
Що передувало
Нагадаємо, у середу 6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідав Росію, де провів зустрічі з російським керівництвом, включно із зустріччю з Путіним. Ключовою темою була війна в Україні.
Після ЗМІ писали, що сьогодні під час зустрічі цієї зустрічі в Москві, Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом у "певний момент".
Після того як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.
Також ЗМІ писали, що після зустрічі після зустрічі лідерів США і Росії - можлива тристороння зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.