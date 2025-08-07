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Зустріч Трампа і Путіна може відбутися не наступного тижня, місце не визначено, - ЗМІ

Четвер 07 серпня 2025 00:01
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Зустріч Трампа і Путіна може відбутися не наступного тижня, місце не визначено, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. Однак у такий термін зустріч буде складно реалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News.

Зокрема, один із чиновників Білого дому сказав CNN, що хоч Трамп і заявив про намір зустрітися наступного тижня, але є одна проблема.

"Провести зустріч у такі строки, найімовірніше, буде складно з огляду на обсяг переговорів, які необхідно буде провести, а також логістичні перешкоди", - пише видання з посиланням на джерело.

Крім того, джерело NBC теж заявило, що зустріч може відбутися в озвучений час, але підкреслило, що терміни можуть змінитися.

Представник Білого дому додав, що місце проведення можливої зустрічі ще не визначено і розглядають кілька варіантів.

Що передувало

Нагадаємо, у середу 6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідав Росію, де провів зустрічі з російським керівництвом, включно із зустріччю з Путіним. Ключовою темою була війна в Україні.

Після ЗМІ писали, що сьогодні під час зустрічі цієї зустрічі в Москві, Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом у "певний момент".

Після того як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.

Також ЗМІ писали, що після зустрічі після зустрічі лідерів США і Росії - можлива тристороння зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

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