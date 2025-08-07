Зустріч Трампа і Путіна може відбутися не наступного тижня, місце не визначено, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. Однак у такий термін зустріч буде складно реалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News .

Зокрема, один із чиновників Білого дому сказав CNN, що хоч Трамп і заявив про намір зустрітися наступного тижня, але є одна проблема.

"Провести зустріч у такі строки, найімовірніше, буде складно з огляду на обсяг переговорів, які необхідно буде провести, а також логістичні перешкоди", - пише видання з посиланням на джерело.

Крім того, джерело NBC теж заявило, що зустріч може відбутися в озвучений час, але підкреслило, що терміни можуть змінитися.

Представник Білого дому додав, що місце проведення можливої зустрічі ще не визначено і розглядають кілька варіантів.