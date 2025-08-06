Путін сказав Віткоффу, що хотів би зустрітися з Трампом "у певний момент", - Fox News
Російський диктатор Володимир Путін повідомив спецпосланцю США Стіву Віткоффу, що готовий зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом "у певний момент".
Як передає РБК-Україна, про це повідомив кореспондент Білого дому Пітер Дусі в ефірі Fox News.
За словами репортера, сьогодні під час зустрічі в Москві Путін повідомив Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент".
Після того як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.
Пізніше Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами й поділився з ними цією інформацією.
Дусі зазначив, що наразі невідомо, де саме може відбуватися зустріч. Це може бути де завгодно - у Білому домі чи в нейтральній країні, наприклад у Катарі чи Швейцарії, де зазвичай проходять подібні заходи.
За словами репортера, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і той відкритий для зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським, бо хоче, щоб війна закінчилася.
Він підкреслює, що є також ймовірність того, що такий саміт "ніколи не відбудеться, але це може статися вже наступного тижня".
Ймовірна зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп планує особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. А після цього можлива тристороння зустріч за участі Володимира Зеленського.
За даними джерел The New York Times, Трамп розкрив свої плани на зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови з європейськими лідерами.
Очікується, що саміт відбудеться у вузькому форматі - без участі європейських лідерів, тільки з Трампом, Путіним і Зеленським.