Кремль хочет сорвать усилия США по участию Путина в переговорах о мире в Украине, - ISW

Эксперты обратили внимание, что некоторые российские комментаторы пытаются спровоцировать раскол внутри администрации президента США Дональда Трампа.

Целью является попытка избежать санкций США накануне объявленного лидером Белого дома "дедлайна" 8 августа по договоренностям о мире в Украине.

По их словам, российские государственные СМИ и прокремлевские издания распространили комментарии депутатов Государственной думы РФ, которые позиционировали Стива Уиткоффа как рационального участника переговоров между США и Россией, а Трампа - как иррационального.

Что заявили российские спикеры

Так, депутат Госдумы Григорий Карасин 4 августа заявил, что надеется на "конкретные, а не эмоциональные, как последние заявления Трампа", результаты встречи Уиткоффа с Путиным. Российские СМИ усилили этот комментарий парламентария в своих репортажах о встрече Виткоффа и Трампа 6 августа.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа 6 августа заявил, что Трамп отправил Виткоффа "сгладить напряжение" после недавно выдвинутых американским лидером "ультиматумов" о том, что Россия должна прекратить войну или столкнуться с санкциями США. В частности, Чепа отметил, что это сглаживание может негативно повлиять на имидж администрации Трампа.

Российский военный блогер Александр "Саша" Коц, который также является членом Совета по правам человека при Кремле, обвинил президента США в том, что тот ежедневно "выдвигает" ультиматумы, и предположил, что Уиткофф принесет Трампу предложение, которое тот "воспримет как небольшую победу".

Раскол и срыв переговоров

В Институте изучения войны убеждены, что Кремль часто пытается спровоцировать раскол между Украиной и ее союзниками, а также между США и Европой, в рамках более глобальных усилий, направленных на ослабление поддержки Украины.

По мнению экспертов, Кремль применяет подобные информационные тактики против администрации Трампа, чтобы подорвать текущие усилия Вашингтона заставить Владимира Путина принять участие в важных переговорах для прекращения войны.

"Кремль также, вероятно, стремится заставить США пойти на односторонние уступки по войне. В частности, способствовать заключению американо-российских экономических соглашений в интересах России без заявленных Трампом предварительных условий о прекращении огня и переговоров о длительном мире", - убеждены в ISW.