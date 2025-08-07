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Рубіо: США тепер краще розуміють, на яких умовах РФ готова закінчити війну

Четвер 07 серпня 2025 00:32
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Рубіо: США тепер краще розуміють, на яких умовах РФ готова закінчити війну Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретний таймінг припинення вогню в Україні. Водночас Вашингтон тепер краще розуміє умови РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відрізок з ефіру Fox News.

Зокрема, під час ефіру Рубіо запитали, коли саме може настати припинення вогню і чи обговорювали це на переговорах спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа на зустрічі з російським керівництвом.

"Я не можу сказати конкретно щодо таймінгу. Що у нас є - це краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, що європейці і - головним чином - що українці будуть готові прийняти. Що ми хочемо зрозуміти - як зробити ці позиції ближчими", - відповів держсекретар.

Він також додав, що якщо вдасться "звести досить близько те", що хочуть і РФ, і Україна - тоді в президента США Дональда Трампа буде можливість провести тристоронню зустріч, щоб закінчити війну. Ідеться про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.

"Але я думаю, що, напевно, вперше за цієї адміністрації (Трампа, - ред.) у нас є конкретні приклади того, про що попросить Росія, щоб закінчити війну", - резюмував Рубіо.

Що передувало

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви для проведення переговорів із російським керівництвом. Ключовою темою була війна в Україні та її завершення.

Незабаром ЗМІ стали повідомляти, що під час цієї зустрічі Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом у "певний момент".

Після, коли Віткофф передав це повідомлення Трампу, глава Білого дому заявив, що відкритий для зустрічі наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.

Водночас низка медіа посилаючись на чиновників у Білому домі пишуть, що зустріч може відбутися, але не наступного тижня. Причина полягає в складності організувати таку зустріч за такий період.

Також джерела кажуть, що місце проведення можливої зустрічі ще не визначено і розглядаються кілька варіантів.

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Війна в Україні Сполучені Штати Америки Російська Федерація Марко Рубіо
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