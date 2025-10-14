Кремль хоче залучати резервістів до бойових дій проти України, - ISW

Кремль скасував частину обмежень на використання російських резервістів у бойових діях. Це дозволить залучати їх до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві зазначили, що 13 жовтня російський уряд схвалив підготовлений Міноборони законопроєкт, за яким військовослужбовці мобілізаційного резерву можуть виконувати оборонні завдання під час збройних конфліктів, контртерористичних операцій або відряджень за межами території Росії.

Документ пропонує надати президенту РФ право призивати резервістів на спеціальні навчання тривалістю до двох місяців.

У пояснювальній записці зазначається, що зміни дозволять Росії залучати резервістів у мирний час і розширять чинне законодавство, яке наразі дозволяє такі дії лише під час мобілізації або воєнного стану.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов у понеділок заявив, що закон дозволить Кремлю направляти резервістів за межі країни, зокрема до Сумської та Харківської областей України.