Кремль хочет привлекать резервистов к боевым действиям против Украины, - ISW
Кремль отменил часть ограничений на использование российских резервистов в боевых действиях. Это позволит привлекать их к войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
В ведомстве отметили, что 13 октября российское правительство одобрило подготовленный Минобороны законопроект, по которому военнослужащие мобилизационного резерва могут выполнять оборонные задачи во время вооруженных конфликтов, контртеррористических операций или командировок за пределами территории России.
Документ предлагает предоставить президенту РФ право призывать резервистов на специальные учения продолжительностью до двух месяцев.
В пояснительной записке отмечается, что изменения позволят России привлекать резервистов в мирное время и расширят действующее законодательство, которое сейчас позволяет такие действия только во время мобилизации или военного положения.
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в понедельник заявил, что закон позволит Кремлю направлять резервистов за пределы страны, в частности в Сумскую и Харьковскую области Украины.
Ситуация на фронте и передача ракет Tomahawk
По данным издания Politico, руководство России теряет больше солдат и новый набор не компенсирует потери. Москва вербует наемников из стран Африки и Ближнего Востока.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил о финальном этапе решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача этих ракет заставит руководство РФ сесть за стол переговоров.
В Кремле истерично назвали такое решение "сильным ударом" по российско-американским отношениям.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что передача Tomahawk может спровоцировать "серьезный виток эскалации", ведь эти ракеты способны переносить ядерные боеголовки.
Подробнее о вероятности получения ВСУ этих американских стратегических ракет, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.