ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Кремль хочет привлекать резервистов к боевым действиям против Украины, - ISW

Москва, Вторник 14 октября 2025 05:54
UA EN RU
Кремль хочет привлекать резервистов к боевым действиям против Украины, - ISW Иллюстративное фото: военнослужащие армии РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль отменил часть ограничений на использование российских резервистов в боевых действиях. Это позволит привлекать их к войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В ведомстве отметили, что 13 октября российское правительство одобрило подготовленный Минобороны законопроект, по которому военнослужащие мобилизационного резерва могут выполнять оборонные задачи во время вооруженных конфликтов, контртеррористических операций или командировок за пределами территории России.

Документ предлагает предоставить президенту РФ право призывать резервистов на специальные учения продолжительностью до двух месяцев.

В пояснительной записке отмечается, что изменения позволят России привлекать резервистов в мирное время и расширят действующее законодательство, которое сейчас позволяет такие действия только во время мобилизации или военного положения.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в понедельник заявил, что закон позволит Кремлю направлять резервистов за пределы страны, в частности в Сумскую и Харьковскую области Украины.

Ситуация на фронте и передача ракет Tomahawk

По данным издания Politico, руководство России теряет больше солдат и новый набор не компенсирует потери. Москва вербует наемников из стран Африки и Ближнего Востока.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о финальном этапе решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача этих ракет заставит руководство РФ сесть за стол переговоров.

В Кремле истерично назвали такое решение "сильным ударом" по российско-американским отношениям.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что передача Tomahawk может спровоцировать "серьезный виток эскалации", ведь эти ракеты способны переносить ядерные боеголовки.

Подробнее о вероятности получения ВСУ этих американских стратегических ракет, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Российская Федерация Война в Украине
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит