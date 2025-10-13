Російська армія зазнає величезних втрат за мінімального просування на фронті, - Politico

Росія втрачає більше солдатів, ніж встигає набирати. Кремль намагається компенсувати втрати за рахунок найманців в Африці та Близькому Сході

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Росія втратила 281 550 солдатів в Україні за перші вісім місяців цього року, випливає з документа, який, за даними української розвідки, містить російські дані, що витекли.

Список, опублікований 6 жовтня, демонструє величезний рівень втрат за мінімальних успіхів на фронті.

У ньому йдеться про те, що 86 744 росіян було вбито, 33 966 зникли безвісти, 158 529 дістали поранення, а 2 311 потрапили в полон.

Підтвердження втрат

Міжнародна розвідувальна група Frontelligence Insight заявила виданню POLITICO, що документ, який просочився, видається доволі точним і збігається з їхніми власними оцінками.

"Цифри, які ми мали на той момент, тісно збігаються з наведеними в документі, що вказує на те, що опубліковані дані перебувають у межах очікуваного діапазону", - повідомили в групі.

Критична ситуація з пораненими

Статистика підкреслює неефективний спосіб ведення війни Кремлем і вплив дронової війни, яку Україна активно веде проти російських сил.

"Через відсутність нормальної системи евакуації поранених з поля бою на одного вбитого припадає лише 1,3 поранених. Це вказує на низький рівень виживання поранених, які погано навчені тактичній медицині і зазвичай залишаються без допомоги після поранення", - йдеться у звіті.

Документ підготувала українська військова розвідка в рамках проєкту "Хочу жити", який орієнтований на російських солдатів, готових здатися, і супроводжує дані про витік.

Для порівняння, в інших війнах співвідношення вбитих і поранених становить приблизно 1 до 3, що демонструє нездатність Росії рятувати своїх військових.

Загальні втрати з початку війни

За даними Генерального штабу України, загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року перевищують 1 мільйон убитих, поранених і зниклих безвісти.

У Генштабі підрахували, що Росія втрачає близько 1 000 солдатів на день.

У лютому президент Володимир Зеленський оцінив втрати України у понад 46 000 загиблих і 390 000 поранених від початку війни.

Українські втрати менші, оскільки країна здебільшого веде оборонні дії, тоді як атакуюча сторона традиційно зазнає великих втрат.

"Що стосується втрат... російські втрати втричі більші за наші", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами в серпні.

Просування на фронті та тиск на ресурси

Великі цифри загиблих і поранених пов'язані з тим, що Росія продовжує наступ на кількох ділянках фронту, розтягуючи українські сили.

"Цього року лінія фронту збільшилася приблизно на 200 кілометрів. Крім того, у нас є ще 2 400 кілометрів, де немає активних бойових дій, але ми змушені тримати там війська", - заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня.

"Що стосується загальної ситуації на фронті, вона залишається складною. Противник продовжує наступати за основними напрямками, зокрема в районах Покровська та Добропілля. В інших напрямках інтенсивність боїв низька. Загалом ситуація перебуває під нашим контролем", - зазначив генерал.

Набір новобранців і втрати

Щоб компенсувати втрати, Росія посилила набір солдатів. Агітаційні оголошення заповнили вулиці, медіа та навіть приходять росіянам на мобільні телефони.

Деякі регіони пропонують рекрутам бонуси за підписання контракту до 2,5 мільйона рублів (близько 26 000 євро). Але повідомлення про смертність і жахливі умови служби ускладнюють набір.

За даними Інституту вивчення війни (ISW) з Вашингтона, Росія щомісяця підписує в середньому 31 600 контрактників, але втрачає близько 35 193 осіб.

"Російські війська здатні і готові підтримувати такий рівень втрат, незважаючи на обмежені тактичні успіхи", - зазначають аналітики ISW.

Найманці з-за кордону

Нарощування зусиль з набору бійців в Африці та на Близькому Сході також вказує на труднощі Росії з рекрутингом усередині країни.

Frontelligence Insight повідомляє, що має у своєму розпорядженні тисячі записів з особистими даними громадян цих регіонів, які борються за Росію в Україні.

"Наприклад, в одній базі даних з 1 045 контрактів зазначено, що між 2023 і 2024 роками 394 особи з Африки та Близького Сходу підписали контракти з Міноборони РФ, а тільки за першу половину 2025 року - вже 651 контракт, майже вдвічі більше за попередній темп", - зазначили аналітики.

Рекрутинг за кордоном зосереджений на економічно неблагополучних країнах. Новобранців приваблюють обіцянками великих грошей - подекуди еквівалентних майже десятирічному заробітку - та обіцянками безпечних посад, що часто виявляються неправдивими.

Тиск на систему і дефіцит людей

За словами аналітиків, Росія все частіше пропонує рекордні бонуси, набирає ув'язнених і примушує строковиків підписувати контракти для відправки в Україну.

"Усе це вказує на те, що Росія зазнає труднощів із набором навіть за фінансових стимулів. Якщо тенденція продовжиться, Кремлю доведеться обирати між масштабною мобілізацією або новими проблемами з нестачею особового складу, з якими вже два роки стикається українська армія", - зазначають у Frontelligence Insight.

Після відправки в Україну ці новобранці стикаються з украй небезпечними умовами. Українські дрони полюють за окремими солдатами, артилерія та ракети знищують лінії постачання, а використання бронетехніки стало рідкісним через високі ризики.

"У червні 2025 року наша команда оцінила, що Росія втрачає приблизно від 8 400 до 10 500 осіб на місяць убитими в бою", - додали аналітики Frontelligence Insight.