Кремль хоче продати рідкісноземельні родовища Сибіру Індії

Кремль запропонував Індії доступ до одного з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів - Томтор у Якутії. Індійська державна гірничодобувна компанія IREL веде конфіденційні переговори з російським нафтовим гігантом "Роснефть". Сторони вже обговорюють передачу зразків руди з арктичного родовища.

Матеріал спочатку оброблять у Росії, потім його відправлять до Індії. Там фахівці проведуть глибокий аналіз мінерального складу і лише після цього Нью-Делі вирішить, чи варто вкладати мільярди у спільний проєкт.

Китай буде незадоволений

В цілому, як зазначає агенція, Індія може зацікавитись проєктом, адже прагне позбутися залежності від Пекіна. Китай зараз домінує у цій галузі й контролює більшу частину світового видобутку та перероблювання.

Для Росії, обкладеної з усіх боків санкціями, цей крок також вигідний. Москва намагається знайти нові шляхи розвитку ресурсних проєктів. Вона поглиблює зв’язки з ключовими торгівельними партнерами в Азії.

Контроль над Томтором перейшов до "Роснефти" минулого року. Уряд РФ активізував зусилля у видобутку критичної сировини.

В чому важливість рідкісноземів

Рідкісноземельні метали - це серце сучасної промисловості. Без них неможливо створити потужні постійні магніти.

Ці елементи критично необхідні для:

виробництва електромобілів;

технологій відновлюваної енергетики;

учасних оборонних систем та авіації.

Індія має величезні власні запаси - треті у світі. Проте країна досі не має технологій для створення магнітів, а це велика прогалина в економіці.

IREL не обмежується лише Росією. Компанія активно вивчає проєкти в інших регіонах: Аргентині, Австралії та Малаві. Також індійська сторона обговорює партнерство з японськими та південнокорейськими фірмами.

Росія, своєю чергою, пропонує не лише метали. Індійські державні компанії SAIL та NMDC розглядають можливість придбання російських вугільних активів.