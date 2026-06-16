Зеленський натякнув на "складну зиму" в Росії

Переговори з главою Кремля Володимиром Путіним мають відбутися ще до початку зими. За його словами, це важливо як для України, так і для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський закликав провести зустріч до зими

Під час спілкування з журналістами Зеленський заявив, що переговори варто організувати ще до настання холодів.

За словами Зеленського, Україна не хоче знову проходити через труднощі, які принесла попередня зима.

Водночас він наголосив, що майбутній зимовий період не буде легким і для Росії.

Фото: президент України Володимир Зеленський пояснив, чому переговори мають відбутися до зими (інфорграфіка РБК-Україна)

"Це була жахлива зима для нас. І, але ви повинні зрозуміти, що ми не хочемо пережити таку ж зиму. Звичайно. І Росія повинна знати, що у нас була жахлива зима, і їм також буде непросто. Отже, моя пропозиція. Тож я думаю, що моя пропозиція щодо діалогу", - сказав президент.