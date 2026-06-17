RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Кремль хочет продать Индии месторождения металлов в Сибири

06:23 17.06.2026 Ср
3 мин
Москва уже готовится отправить "рекламные образцы" в Нью-Дели
aimg Филипп Бойко
Фото: премьер-министр Индии Моди и диктатор РФ Путин (Getty Images)

Россия планирует привлечь индийские инвестиции для добычи полезных ископаемых в Сибири, которые пока не разрабатываются. При этом пропагандисты РФ не забывают упрекать Украину в том, что она "продала свою землю американцам" в рамках подобного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кремль предложил Индии доступ к одному из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов - Томтор в Якутии. Индийская государственная горнодобывающая компания IREL ведет конфиденциальные переговоры с российским нефтяным гигантом "Роснефть". Стороны уже обсуждают передачу образцов руды с арктического месторождения.

Читайте также:Зеленский намекнул на "сложную зиму" в России

Материал сначала обработают в России, затем его отправят в Индию. Там специалисты проведут глубокий анализ минерального состава и только после этого Нью-Дели решит, стоит ли вкладывать миллиарды в совместный проект.

Китай будет недоволен

В целом, как отмечает агентство, Индия может заинтересоваться проектом, ведь стремится избавиться от зависимости от Пекина. Китай сейчас доминирует в этой отрасли и контролирует большую часть мировой добычи и переработки.

Для России, окружённой со всех сторон санкциями, этот шаг также выгоден. Москва пытается найти новые пути развития ресурсных проектов. Она углубляет связи с ключевыми торговыми партнёрами в Азии.

Контроль над Томтором перешел к "Роснефти" в прошлом году. Правительство РФ активизировало усилия по добыче критически важного сырья.

В чём важность редкоземельных элементов

Редкоземельные металлы - это сердце современной промышленности. Без них невозможно создать мощные постоянные магниты.

Эти элементы крайне необходимы для:

  • производства электромобилей;
  • технологий возобновляемой энергетики;
  • современных оборонных систем и авиации.

Индия обладает огромными собственными запасами - третьими в мире. Однако страна до сих пор не располагает технологиями для создания магнитов, а это большой пробел в экономике.

IREL не ограничивается только Россией. Компания активно изучает проекты в других регионах: Аргентине, Австралии и Малави. Также индийская сторона обсуждает партнерство с японскими и южнокорейскими фирмами.

Россия, в свою очередь, предлагает не только металлы. Индийские государственные компании SAIL и NMDC рассматривают возможность приобретения российских угольных активов.

Что ещё стоит знать об экономике РФ

Особенно сложная ситуация у оккупантов в экономике в нефтяном секторе. Из-за успешных атак украинских дронов многие НПЗ были повреждены, что сейчас приводит к огромным проблемам на топливном рынке РФ.

Мы сообщали, что сейчас каждая четвертая заправка на территории агрессора могла ввести лимит на продажу бензина.

Буквально накануне ВСУ успешно поразили НПЗ в Москве. Он расположен всего в 15 км от Кремля и обеспечивает 35% рынка топлива столицы РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияИндия