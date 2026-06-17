Кремль хочет продать Индии месторождения металлов в Сибири
Россия планирует привлечь индийские инвестиции для добычи полезных ископаемых в Сибири, которые пока не разрабатываются. При этом пропагандисты РФ не забывают упрекать Украину в том, что она "продала свою землю американцам" в рамках подобного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кремль предложил Индии доступ к одному из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов - Томтор в Якутии. Индийская государственная горнодобывающая компания IREL ведет конфиденциальные переговоры с российским нефтяным гигантом "Роснефть". Стороны уже обсуждают передачу образцов руды с арктического месторождения.
Материал сначала обработают в России, затем его отправят в Индию. Там специалисты проведут глубокий анализ минерального состава и только после этого Нью-Дели решит, стоит ли вкладывать миллиарды в совместный проект.
Китай будет недоволен
В целом, как отмечает агентство, Индия может заинтересоваться проектом, ведь стремится избавиться от зависимости от Пекина. Китай сейчас доминирует в этой отрасли и контролирует большую часть мировой добычи и переработки.
Для России, окружённой со всех сторон санкциями, этот шаг также выгоден. Москва пытается найти новые пути развития ресурсных проектов. Она углубляет связи с ключевыми торговыми партнёрами в Азии.
Контроль над Томтором перешел к "Роснефти" в прошлом году. Правительство РФ активизировало усилия по добыче критически важного сырья.
В чём важность редкоземельных элементов
Редкоземельные металлы - это сердце современной промышленности. Без них невозможно создать мощные постоянные магниты.
Эти элементы крайне необходимы для:
- производства электромобилей;
- технологий возобновляемой энергетики;
- современных оборонных систем и авиации.
Индия обладает огромными собственными запасами - третьими в мире. Однако страна до сих пор не располагает технологиями для создания магнитов, а это большой пробел в экономике.
IREL не ограничивается только Россией. Компания активно изучает проекты в других регионах: Аргентине, Австралии и Малави. Также индийская сторона обсуждает партнерство с японскими и южнокорейскими фирмами.
Россия, в свою очередь, предлагает не только металлы. Индийские государственные компании SAIL и NMDC рассматривают возможность приобретения российских угольных активов.
Что ещё стоит знать об экономике РФ
Особенно сложная ситуация у оккупантов в экономике в нефтяном секторе. Из-за успешных атак украинских дронов многие НПЗ были повреждены, что сейчас приводит к огромным проблемам на топливном рынке РФ.
Мы сообщали, что сейчас каждая четвертая заправка на территории агрессора могла ввести лимит на продажу бензина.
Буквально накануне ВСУ успешно поразили НПЗ в Москве. Он расположен всего в 15 км от Кремля и обеспечивает 35% рынка топлива столицы РФ.