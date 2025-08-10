Кремль не хоче поступатися Херсонською та Запорізькою областями через коридор до Криму, - WP

Кремль відмовляється поступатися Херсонською та Запорізькою областями. Росія вважає ці території стратегічно важливими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними The Washington Post, натяк диктатора РФ Володимира Путіна на можливе припинення російських атак у Запорізькій та Херсонській областях США сприйняли як пропозицію вивести війська.
Обізнане джерело, яке брало участь у переговорах повідомило, що Кремль запропонував Україні відмовитися від Донбасу - Луганської та Донецької областей в обмін на припинення вогню. Інших умов Москва не висунула.
За словами джерела , російська сторона не має наміру повертати території Херсона та Запоріжжя, які забезпечують Москві стратегічний сухопутний міст до окупованого Криму.
Європейські лідери відреагували заявою, що припинення вогню має бути передумовою переговорів, а не російською "фішкою" для тиску на Київ.
У п’ятницю президент США Дональд Трамп підтвердив, що Кремль пропонує "певний обмін територіями, вигідний обом сторонами".
Російські "експерти" наголосили, що Путін не збирається відступати з Херсонської та Запорізької областей - регіонів, незаконно анексованих у 2022 році.
Президент США Дональд Трамп допустив ідею територіального обміну між Росією та Україною.
Він зазначив, що ситуація є складною, але в ході переговорів планується повернення деяких територій Україні, а також взаємний обмін землями на користь обох сторін.
Крім того, він оголосив дату і місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.
За інформацією CBS News, є ймовірність, що президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.
Голова держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.