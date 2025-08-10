По данным The Washington Post, намек диктатора РФ Владимира Путина на возможное прекращение российских атак в Запорожской и Херсонской областях США восприняли как предложение вывести войска.

Осведомленный источник, участвовавший в переговорах сообщил, что Кремль предложил Украине отказаться от Донбасса - Луганской и Донецкой областей в обмен на прекращение огня. Других условий Москва не выдвинула.

По словам источника, российская сторона не намерена возвращать территории Херсона и Запорожья, которые обеспечивают Москве стратегический сухопутный мост в оккупированный Крым.

Европейские лидеры отреагировали заявлением, что прекращение огня должно быть предпосылкой переговоров, а не российской "фишкой" для давления на Киев.

В пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что Кремль предлагает "определенный обмен территориями, выгодный обеим сторонами".

Российские "эксперты" отметили, что Путин не собирается отступать из Херсонской и Запорожской областей - регионов, незаконно аннексированных в 2022 году.