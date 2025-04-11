"Це удар по Китаю": у Зеленського спрогнозували наслідки залучення бійців КНР до армії РФ

Залучення бійців КНР до армії РФ може мати серйозні наслідки для Китаю. Після цього Пекін може втратити найбільш потрібні для нього ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

Подоляк наголосив, що ситуація, коли в армії РФ служать солдати з китайськими паспортами, може призвести до того, що Китай стане набагато ретельніше ставитись до цієї проблеми.

Це, на думку радника, також може змусити Пекін жорсткіше реагувати на дії Росії, адже Москва, за інформацією Подоляка, рекрутувала громадян Китаю в обхід їхньої влади, що завдає шкоди репутації Китаю, зокрема в очах європейців.

Подоляк зазначив, що ситуація, яка склалась з Росією та Китаєм є набагато складнішою, ніж з Північною Кореєю.

"Це не Північна Корея. Північної Кореї як суб'єкта немає. Її треба було б там безумовно покарати певним чином, але її карали вже десятки разів і поки вони не розваляться, вони так і будуть існувати. Китай - це інша історія", - наголосив Подоляк.

За його словами, Пекін зараз трохи шокований тим, що відбулось.

"Китай якраз зараз трохи шокований, м'яко кажучи, тому що це б'є по репутації. Він же з Європою хоче мати зовсім інші стосунки. Для Китаю Європа це не Угорщина і не Сербія. Це перш за все Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і так далі. Це найбільш потрібні ринки для Китаю, технологічні ринки", - пояснив радник керівника ОП.