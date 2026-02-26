Росія заборонила вербувати найманців із 43 країн: The Telegraph з'ясував причину

РФ заборонила вербувати іноземців із 43 країн. Африканські держави обурилися, що їхніх громадян обманом залучають до війни проти України

Читайте також: Глава МЗС Гани звернувся до Зеленського з незвичним проханням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

До "стоп-списку" для військових вербувальників увійшли громадяни із 43 країн. Зокрема, у ньому фігурують Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Куба, Іран та Венесуела, а також багато африканських країн.

Видання пише, що країна-агресорка завербувала тисячі громадян з Азії, Африки та Близького Сходу для покриття великих втрат у своїй армії. Багато іноземців загинули на війні, а ті, хто вижив, скаржилися, що їх заманили до РФ під хибним приводом.

Реакція африканських країн на дії РФ

"Оскільки масштаби вербування стали очевидними в останні місяці, африканські уряди почали дедалі критичніше ставитися до цього найму. Москва давно залицяється до африканських країн, зображуючи себе як альтернативу Заходу та пропонуючи безпеку, промислові та гірничодобувні інвестиції та досвід", - йдеться у статті.

Нещодавно Кенія оцінила, що країна-агресорка завербувала до 1000 її громадян - за словами міністра закордонних справ країни Мусалії Мудаваді, наймання було "неприйнятним і таємним". До РФ також звернулися Непал, Індія та Шрі-Ланка, які закликали припинити вербування їхніх громадян.

Крім того, африканські країни вимагають репатріації громадян, які або досі перебувають у лавах збройних сил РФ, або перебувають у полоні.