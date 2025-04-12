Китайці воюють за РФ як найманці і не пов'язані з владою КНР, - Reuters

На боці РФ у війні проти України воюють понад 100 громадян Китаю. Вони не мають прямого стосунку до уряду КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Водночас китайські військові офіцери зі схвалення Пекіна перебували на театрі бойових дій у тилу Росії, щоб винести тактичні уроки з війни.

За словами двох офіційних осіб США і колишнього співробітника західної розвідки, китайці, які воюють на боці російських військових, є найманцями. Очевидно, вони не мають прямих зв'язків з урядом Китаю. Також колишній чиновник уточнив, що на боці РФ воюють близько 200 китайських найманців.

Україна взяла в полон громадян Китаю, які воюють на боці Росії

Нагадаємо, днями стало відомо, що українські військові на одному з напрямків Донецької області захопили в полон двох китайців. Незабаром президент України Володимир Зеленський показав відео з полоненими.

На кадрах допиту одного з громадян Китаю, того запитали, хто його вербував і як вони спілкувалися з командиром, на що було дано таку відповідь:

"Командував росіянин. Він просто говорив нам, що робити. Ми просто повторювали за ним. Що він робив - те й ми", - розповів полонений китаєць.

Зеленський днями розповів, що росіяни вербують китайців через TikTok. Також він сказав, що Україна готова обміняти полонених, але виключно в обмін на українських військових із російського полону.

Також ми писали, що за словами радника глави ОП Михайла Подольске, залучення бійців КНР в армію РФ може мати серйозні наслідки для Китаю. Він пояснив, що після цього Пекін може втратити найбільш потрібні для нього ринки.

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