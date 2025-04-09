Україна готова обміняти захоплених у полон китайців: Зеленський назвав умову

Україна може обміняти захоплених у полон громадян Китаю, але тільки на українських захисників у російському полоні.

Як передає РБК-Україна , про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що двох захоплених у полон китайських громадян було доставлено до СБУ до Києва. На відміну від північнокорейських полонених, вони виявилися "балакучішими", і до них можуть бути допущені журналісти для інтерв'ю.

За його словами, північнокорейцям, які потрапили в полон ЗСУ, зробили операції. Вони живі й перебувають в Україні.

"Ми хотіли б їх обміняти. Ми готові їх міняти тільки на українських воїнів, які перебувають у полоні. Ми передали такий сигнал", - зазначив Зеленський.