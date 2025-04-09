Україна готова обміняти захоплених у полон китайців: Зеленський назвав умову
Україна може обміняти захоплених у полон громадян Китаю, але тільки на українських захисників у російському полоні.
Як передає РБК-Україна, про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що двох захоплених у полон китайських громадян було доставлено до СБУ до Києва. На відміну від північнокорейських полонених, вони виявилися "балакучішими", і до них можуть бути допущені журналісти для інтерв'ю.
За його словами, північнокорейцям, які потрапили в полон ЗСУ, зробили операції. Вони живі й перебувають в Україні.
"Ми хотіли б їх обміняти. Ми готові їх міняти тільки на українських воїнів, які перебувають у полоні. Ми передали такий сигнал", - зазначив Зеленський.
Китайці потрапили в полон
Нагадаємо, українські воїни з 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ днями взяли двох громадян Китаю в полон у Донецькій області. Вони воювали на боці Росії і були озброєні.
Як зазначив сьогодні, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський, що офіційно відомо про більш ніж 150 китайців у лавах російської армії.
При цьому джерела РБК-Україна в спецслужбах вже розкрили імена громадян Китаю, які були взяті в полон.
Також співрозмовники видання надали докази, які підтверджують участь китайців у війні проти України.
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