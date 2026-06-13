В аеропортах Росії через дефіцит палива обмежили заправку літаків

Паливна криза в Росії перекинулася на авіацію. Кілька великих аеропортів запровадили обмеження на заправку літаків - наслідок рекордної серії ударів по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Де запровадили обмеження

Повідомлення для пілотів про ліміти на авіакеросин виставили аеропорти Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода. Заправка здійснюється лише в обсязі, необхідному для виконання конкретного рейсу. Наприклад, Махачкала встановила ліміт 8 тонн для рейсів до Дубая, 3,5 тонни - до Мінська.

Ще наприкінці травня авіакомпанії отримали листи від постачальників про неможливість заправити літаки за укладеними контрактами в аеропортах Петербурга, Єкатеринбурга, Уфи та ряду інших міст.

Ціни б'ють рекорди

Біржові продажі авіакеросину фактично зупинилися: з 4 травня на Петербурзькій товарно-сировинній біржі не укладено жодної угоди по авіапальному. Ціни на оптовому ринку злетіли до рекордних 113 тисяч рублів за тонну - на 52% вище рівня початку березня.

"1 червня на всю країну продали лише три цистерни", — описав ситуацію на торгах один із джерел "Комерсанта".

Причина і реакція уряду

Проблеми почалися після рекордної серії ударів по НПЗ: за травень уражено 16 заводів, нафтопереробка в центральній частині Росії практично зупинилася.

Після термінової наради в Міненерго уряд заборонив експорт авіакеросину з 1 червня по 30 листопада, щоб стабілізувати внутрішній ринок.