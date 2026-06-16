Кремль разрешил выпускать «грязное» топливо из-за атак ВСУ

Российские власти разрешили нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо с низкими экологическими показателями. Такое решение было принято для внутреннего рынка, чтобы остановить стремительное сокращение запасов топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В материале агентства отмечается, что ситуация на российских энергетических объектах становится критической. С начала 2026 года количество атак беспилотников ВСУ на НПЗ оккупантов увеличилось вдвое. Это подтверждают официальные данные и расчеты журналистов.

Удары украинских дронов вывели из строя ключевое оборудование. Производство бензина, дизеля и авиационного топлива частично прекратилось. Поставки на внутренний рынок существенно ограничились.

Российские чиновники решили ослабить правила качества еще прошлой осенью. Сейчас эту меру официально продлили.

Теперь российским заводам разрешили продавать топливо с высоким содержанием вредных веществ. Речь идет о значительном превышении экологических норм.

Основные изменения в стандартах:

содержание серы в бензине может достигать 150 частей на миллион;

этот показатель в 15 раз превышает нормы в Европе или Китае;

разрешено увеличивать долю токсичных ароматических углеводородов.

Такие соединения крайне опасны для здоровья. Однако власти игнорируют риски ради наполнения заправок. Официальных документов об этих изменениях в открытом доступе пока нет.

Как реагируют АЗС и биржи

Рынок в России уже отреагировал на дефицит. Цены на топливо на Санкт-Петербургской бирже резко пошли вверх. Только за первую половину июня стоимость бензина АИ-95 и дизеля выросла на 10 процентов.

Трейдеры говорят о дальнейшем росте стоимости. В некоторых регионах топлива уже не хватает.

Проблемы с поставками зафиксировали в десяти областях:

в Удмуртской области ввели временные лимиты на заправках "Татнефти";

ограничения касаются популярных марок АИ-92 и АИ-95;

в Севастополе на АЗС образовались огромные очереди из автомобилей.

Люди пытаются заправиться впрок, что только усиливает панику на рынке. Но ослабление экологических норм пока не помогло насытить рынок качественным ресурсом, подводится итог в материале.