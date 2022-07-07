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В Кременной оккупанты расстреливают людей посреди улиц, - Гайдай

Фото: в Кременной оккупанты расстреливают людей посреди улиц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные в оккупированной Кременной расстреливают людей с проукраинской позицией посреди улиц. В этом им помогают местные коллаборанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами. В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, которые сдают население с проукраинской позицией, указывают точные адреса", - рассказал Гайдай.

По его словам, тех, кто не хочет сотрудничать с оккупантами, заставляют выходить путем угроз.

"Например, речь о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики. Мужчины, которые соглашаются, обычно получают повестки", - говорит Гайдай.

Добавим, Россия на временно оккупированных территориях Украины продолжает терроризировать местное население. Кроме того, РФ активно распространяет фейки и манипуляции, чтобы запугать украинцев.

Напомним, недавно СБУ перехватила очередной разговор российских военных. В ней оккупант хвастается тем, как добивал раненых украинцев.

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