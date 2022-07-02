Оккупанты гордятся убийством раненых украинцев: новый перехват от СБУ
СБУ перехватила очередной разговор российских оккупантов. В нем солдат хвастается тем, как добивал раненых украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.
Войну в Украине оккупант называет "вечеринкой" в которой он может воплощать в реальность свою больную фантазию.
"Ну это, я такой думаю - попробовать горло перерезать? Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?"- рассказывает оккупант жене.
Девушка некоторое время удивляется кровожадной фантазии мужчины, однако потом начинает смеяться над этим. Военный, со своей стороны, просит ее не рассказывать об этом никому.
В видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно новому перехвату разведки Украины, российские военные отказываются выполнять приказы руководства и хотят увольняться из армии.
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